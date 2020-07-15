Эксперт спрогнозировал появление новых улик в деле MH17

Москва, 15 июля. В деле о крушении Boeing-777 в Донбассе отсутствуют явные улики, поэтому в будущем можно ожидать появления новых данных о трагедии. Таким мнением поделился доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Напомним, ранее в деле MH17 появился свидетель Артем Трясков, который заявил, что в день крушения видел в небе военные самолеты. Очевидец подчеркнул, что готов дать показания в суде под присягой.

По словам Топорнина, проблемой расследования дела о крушении Boeing-777 стало то, что оно основывается на косвенных данных. Именно поэтому появление нового свидетеля неудивительно.

«Еще есть свидетельства людей, которые якобы что-то видели, но все это подчеркивает, что прямых улик нет. <…> Этот процесс обречен на всплытие дополнительных сведений, которые периодически будут предаваться огласке», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже шесть лет, Совместная следственная группа (ССГ) не особо продвинулась в расследовании и так и не смогла восстановить полную картину крушения MH17. Топорнин отметил, что эта ситуация напоминает так называемое «дело Скрипалей», когда доказать ничего было нельзя, но обвинения уже выдвинули, пишет издание «Экономика сегодня».

«Суда в Великобритании не было, никто ничего не доказывал, а санкции были введены сходу», — напомнил эксперт.

Также юрист прокомментировал решение Нидерландов подать в отношении России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по факту крушения MH17. Для подачи такого заявления необходима правовая основа, например, решение суда Нидерландов по расследованию ССГ.

«Тут не идет спор между государствами. Обвинение идет против четырех человек, которых в Нидерландах считают виновными в этом международном воздушном происшествии», — отметил Топорнин.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту рейса МН17 находились 298 человек, все они погибли.

По версии ССГ, самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук». При этом ранее следователи из Нидерландов нечаянно раскрыли улику, которая может говорить о причастности Украины к крушению Boeing-777.