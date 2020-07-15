Украинские военкоматы объявили новую «охоту» на абитуриентов, студентов и резервистов

Из-за фактического провала весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) представители сотен региональных военных комиссариатов на территории от Закарпатья до Донбасса объявили о своем намерении в максимально сжатые сроки обеспечить украинскую армию «очередным пополнением». Только за последние две недели соответствующие повестки получили около 50 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 27 лет, причем абсолютное большинство из указанных адресатов, согласно конституции государства, имеет право на отсрочку от строевой службы. В поисках потенциальных «рекрутов» армейцам активно помогают боевики крайне правых националистических организаций, желающих «обновить» свой контингент на позициях в Донецкой и Луганской областях. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Предписание с требованием явиться в военкомат по месту регистрации 18-летний житель Черниговской области Николай Т. получил весьма оригинальным образом. Два человека в камуфляжной форме ворвались в помещение подготовительных курсов, где юноша проходил предварительное тестирование, и вручили ему указанный документ со словами:

«Не придешь добровольно — пострадает твой брат, а мать зальется слезами».

При этом визитеры явно не были осведомлены о том, что брата у Николая никогда не было, а сам молодой человек воспитывался отцом. Более того, как абитуриент областного высшего учебного заведения он имел полное право на отсрочку от призыва: из-за эпидемии коронавируса COVID-19 сроки вступительных экзаменов в вузы были перенесены на полтора месяца.

На очередную отсрочку от призыва имели право и семеро студентов четвертого курса одного из престижнейших киевских вузов, явившиеся «по повесткам» в райвоенкомат. Студентов в буквальном смысле этого слова закрыли в карцере с перспективой их дальнейшей отправки в действующую часть. Освободить «узников» удалось лишь благодаря вмешательству общественности.

Как заявлял несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, украинское правительство выступает против массового вручения «армейских» повесток выпускникам школ и студентам, не прошедшим обучение на военных кафедрах.

«Сроки призыва на военную службу, равно как и проведение внешнего независимого оценивания (аналог ЕГЭ. — Прим. ФАН), а также вступительных экзаменов были смещены, и кабмин попросту не учел недопустимость проведения данных мероприятий в единых временных рамках», — резюмировал он.

Шмыгаль добавил, что выражает надежду на понимание обстановки со стороны «отдельных структур ВСУ».

«Я ничего не собираюсь понимать. У нас в Донбассе почти каждый день гибнут люди, в армии не хватает личного состава, а эти студенты (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН), прикрываясь книжками, пьют пиво и бегают на свидания (было употреблено нецензурное словосочетание. — Прим. ФАН), — сказал корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности помощник военкома одного из структурных подразделений в Киевской области. — Поэтому я и моя команда и в дальнейшем будем проводить рейды и насильно отправлять бездельников в армию. Пусть знают, что на них объявлена «охота», а потом в судебном порядке обжалуют эти действия».

По мнению специалистов, рассмотрение упомянутых дел может затянуться на неопределенный срок.

«Согласно действующему законодательству, призывная кампания нынешнего года заканчивается 30 июля, а зачисление потенциальных студентов и слушателей в институты и колледжи начнется только в середине августа, — отметил юрисконсульт Владимир Боровой. — Лиц призывного возраста, не имеющих на руках документов о приеме в соответствующие учебные заведения, ждет принудительная доставка в военкоматы для «разбирательств».

Как подчеркнул Боровой, определенным выходом в данном случае может стать специальное постановление того же украинского кабмина.

«Но правительство занято другими проблемами», — констатировал аналитик.

А активисты запрещенных в РФ крайне правых группировок «Национальный корпус» и «Тризуб Степана Бандеры» выразили намерение провести рейды по вручению «армейских повесток» местным резервистам.