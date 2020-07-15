Лидер «Трезвой России» о пьяной Бузовой: За такую распущенность в эфире нужно штрафовать

На эфир с пьяной телезвездой Ольгой Бузовой нужно было вызвать полицию и оштрафовать ведущую, потому что ее поведение попадает под статью 20. 21 КОАП РФ. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Ольгу Бузову, бывшую участницу, а ныне самую популярную ведущую российского реалити-шоу «Дом-2» заподозрили в появлении в эфире в нетрезвом виде. О том, что она была пьяна и с трудом выговаривала текст, рассказал ее коллега, соведущий на передаче Андрей Черкасов. Тему подхватил блогер Рустам Солнцев, разгорелся скандал.

На своей странице в Instagram теледива призналась своим поклонникам, что такое случилось впервые за 16 лет ее карьеры, просто накануне встретилась с подругами и позволила себе немного алкоголя, не рассчитала. Позже пост был удален.

«Нисколько не удивлен ситуации с ветераном скандальной телестройки Ольгой Бузовой. Не знаю, что удивило фанатов в ее поведении, — поделился своим мнением с ФАН лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. — Очередная идиотская история, связанная с «Домом-2». Ведущие и участники — это такие телевизионные чертики в телевизионном аду, у которых моральная составляющая такова: хоть под алкоголем, хоть под наркотиками, все равно. Печально с точки зрения распространения контента на ТВ, косвенно одобряющего пьянство».

По мнению члена Общественной палаты, если бы сидящие в зале вызвали на эфир с пьяной Ольгой Бузовой полицию, то ей предложили бы пройти освидетельствование.

«Она могла отказаться, а отказ — автоматическое признание вины, влекущее штраф за нахождение в алкогольном опьянении в общественном месте, от 500 до 1,5 тысяч рублей. Я вижу, что она была просто навеселе, тогда полиция имела право ее увезти, в зависимости от ее поведения — при агрессивном мог бы последовать и административный арест до 15 суток. Это ее персональная ответственность, но и канал понес бы ответственность, если бы телеведущая рекламировала алкогольный продукт», — обратил внимание общественный деятель.

Мнения зрителей и партнеров сошлись на том, что Бузова «выпила». Султан Хамзаев после просмотра записей передачи не исключил, что заторможенная реакция, несвязная речь, дезориентация в пространстве могли быть следствием приема Бузовой не только алкоголя, но, например, и наркотических веществ.

«Зачем ей это нужно. Актер может сыграть что хочет, но это хорошая «отмазка». Я уверен, Бузова не играет, здесь больше видится «я могу себе позволить». Поступок из разряда: «им можно все», — с сожалением отметил Султан Хамраев.

Как проректор Московского института психоанализа, Султан Хамзаев дал оценку психологического состояния Ольги Бузовой.

«Это распущенность. И это не профессионально. Раз, два позволит человек появиться в таком виде. Поверьте мне, 16 лет назад, в начале карьеры Ольга себе бы это не позволила. Почему? Потому что была молодая, хотела развиваться, ей нужна была слава. Сейчас 34-летняя Бузова считает себя звездой. Чуть-чуть здесь, дальше там, а потом на проспекте снесет на машине кого-то и скажет: «Я пьяная, ничего не помню и вообще, оставьте меня в покое». Так это бывает».

При этом лидер «Трезвой России» уверен, что поклонники не поднимут волну негодования с требованием убрать Ольгу из эфира.

«Фанаты ее простят, поверьте мне… Диму Билана вспомните, он под кокаином выступал перед зрителями и в итоге спеть ничего не смог. В принципе, как должно быть в цивилизованном обществе? Выходит Бузова к примеру, извиняется и говорит: «Я была в неадекватном состоянии, извините меня, пожалуйста. Так нельзя. Алкоголь или наркотики это плохая штука, я обязуюсь пойти и вылечиться». Мы же пока только работаем над собой. Наше общество все еще терпимо относится к недостаткам своих кумиров, заодно прощая их себе».

Отметим, известная певица и коллега Ольги Бузовой по «Дому-2», телеведущая Ольга Орлова отказалась комментировать ФАН случившееся и вообще говорить о злоупотреблениях алкоголем среди телеведущих.

В среду редакция самого продолжительного на российском ТВ шоу «Дом-2» сообщила о поиске новой ведущей. Ролик о вакантной должности появился в эфире телеканала ТНТ и в Instagram-аккаунте.