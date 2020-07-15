В РАН напомнили, почему США не ответят на призывы ФРГ по «Северному потоку — 2»

Москва, 15 июля. США имеют свою четкую позицию, не имеющую ничего общего с европейскими партнерами, поэтому Вашингтон не станет прислушиваться к Берлину и отменять санкции по «Северному потоку — 2». Об этом рассказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Ранее председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо американским властям. В нем он призвал США отказаться от расширения санкций против «Северного потока — 2». Политик выразил надежду, что Вашингтон проявит уважение к решениям, принятым в Евросоюзе демократическим путем.

В эфире радио Sputnik Белов объяснил, повлияет ли заявление немецкого политика на решения Вашингтона.

«У США своя жесткая позиция, которая не учитывает мнение европейских партнеров. Они не учитывают ни мнение Германии, ни мнение Брюсселя, тем более что у самого Брюсселя единого мнения нет», — напомнил он.

Специалист считает, что у США в Европе есть сторонники такой жесткой позиции — в первую очередь, Польша.

«Поэтому вряд ли что-то, кроме призывов Берлина, который председательствует в Совете ЕС, мы услышим. Пока Евросоюз и отдельные страны, к сожалению, ничего предпринять не могут», — подчеркнул Белов.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.