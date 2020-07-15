Понасенков ответил историку Соколову: «Это существо окончательно потеряло совесть»

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов — окончательно потерявшее совесть и разум существо, заявил в интервью ФАН известный историк, поэт и режиссер Евгений Понасенков. Таким образом он ответил на обвинения Соколова в том, что именно Понасенков является «настоящим виновником» трагедии.

Ранее на заседании Санкт-Петербургского городского суда историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко заявил, что считает «главным виновником трагедии» своего научного оппонента Понасенкова. По словам историка, тот организовал против него травлю, которая в конечном итоге стала одной из основных причин инцидента.

«Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами как часть психотравмирующего воздействия. С начала 2018 года она обрушилась на меня и на Анастасию, и она послужила причиной тех страшных событий, потому что, начиная с 2018 года Понасенков и его преступная группа организовывали травлю мою, они организовывали провокации на моих лекциях, мою парадную неоднократно расписывали оскорбительными надписями. Они взламывали почту Анастасии и угрожали. Эти СМСки остались с угрозами что мой труп будет лежать и т. д. И вы приводите цитаты из произведений людей, которые сознательно ломали нашу жизнь. Сознательно в течение целых двух лет добивались того, что произошло», — заявил Соколов.

Все сообщения о предыдущих эпизодах агрессии по отношению к молодым девушкам, Соколов назвал клеветой. Речь идет об избиении другой студентки в 2018 году. На обвинения бывшего доцента СПбГУ отреагировал сам Евгений Понасенков. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что «это существо окончательно потеряло совесть, разум и все прочее. Раньше он во всем обвинял саму жертву, в которую он стрелял несколько раз, потом расчленил».

«Он сначала обвинял ее, но теперь, поскольку это, видимо, не проходит и они (Соколов с адвокатом — Прим. ФАН) нашли еще одного человека, который еще более известен обществу чем Ещенко. Но дело в том, что факты вещь упрямая и как раз никакой травли я устроить не мог, потому что у меня нет никакого ресурса. Он в два раза меня старше, за ним СПбГУ, его защищали адвокаты из СПбГУ, за ним стоял бывший министр Мединский с колоссальным ресурсом, он был членом РВИО, за ним канал-миллионник «Гоблина»-вертухая и именно там он начал травить меня, потому что у меня нет такого канала. И он первый снял ролики про меня. За ним настоящая армия гопников-собутыльников, армия ряженых, которые нападали на моих поклонников», — сказал собеседник ФАН.

По словам Понасенкова, Соколов намерен избежать наказания за зверское убийство аспирантки и использует «прием «совка», который нападет на Финляндию и обвиняет ее в том, что это она напала на СССР». В то же время поэт утверждает, что Соколов превращает дело о трагической гибели Ещенко в комедию и даже фарс.

«Тут, конечно, уже фарс, но надо сказать, что сейчас вышло 4-е издание моей монографии «Первая научная история войны 1812 года» и я очень надеюсь, что этот комический процесс продлится еще какое-то время, потому что ее надо продавать. И я надеюсь, что Олег будет закатывать истерики как можно чаще. А по факту я не мог устроить никакой травли, потому что у меня не было ресурса даже при всем желании. Сейчас он цепляется за соломинку в моем лице, хотя я такая большая соломинка и он пытается уцепиться за соломинку-Понесенкова. Но в данном случае я боюсь, что эта соломинка выскользнет и он утонет окончательно и с позором. Если бы у него был разум, он бы не стал на меня нападать изначально, если бы у него был разум, он бы не стал убивать человека», — заключил Евгений Понасенков.

Напомним, 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке выбросить в воду на набережной Мойки отрубленные женские руки был задержан доцент СПбГУ Олег Соколов. Остальные фрагменты тела были найдены уже у него дома. Позже стало известно, что убитая и расчлененная выпускница университета Анастасии Ещенко хотела расстаться с доцентом и переехать в столицу. Также выяснилось, что Соколов два дня выбрасывал из квартиры куски тела, а само убийство произошло 7 ноября. 10 ноября Соколов официально признался в убийстве девушки.