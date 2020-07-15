В ПФР опровергли информацию о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Санкт-Петербург, 15 июля. Информация о новых надбавках к пенсиям россиян за «советский стаж» является недостоверной. Об этом заявила глава отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Екатерина Мамедова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что россияне могут претендовать на перерасчет пенсий за трудовой стаж, приобретенный в советское время до 1991 года. Утверждалось, что пенсионерам необходимо собрать подтверждающие наличие советского стажа документы и предоставить их в ПФР.

Мамедова отметила, что данная информация является ошибочной. По ее словам, подобные надбавки уже давно включены в пенсионные выплаты граждан, передает iReactor.

«Ходят фейковые новости про пенсии сейчас по Интернету. Никаких надбавок за советский стаж сейчас новых нет. Все, что могло быть учтено, мы уже учли при назначении пенсии. Те, кто пишут эти новости, основываются на фейковой информации», — подчеркнула Мамедова.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который закрепляет федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума. Если документ будет одобрен, то нововведение вступят в силу с 1 января 2021 года. В 2021 годы размер пенсий может вырасти на 6,3%, согласно расчетам ПФР.