Меган Маркл назвала причину ухода из королевской семьи

Вашингтон, 15 июля. Жена принца Гарри – Меган Маркл – рассказала о причине, почему они с мужем вышли из королевской семьи и отказались от титулов.

Отметим, что сделанное на видео заявление заставляет еще больше задуматься над решением звездной пары.

«Ваша интуиция скажет вам, что правильно и неправильно. Что справедливо, а что нет», — прокомментировала Меган Маркл.

По мнению супруги принца, у нее есть ряд убеждений, в рамках которых иногда было сложно действовать.

«Когда вы оглянетесь назад, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели», — сказала Маркл.

Она также подчеркнула, что не каждый день с людьми происходят изменения, к которым они так стремятся. Маркл также посоветовала слушать внутренний голос так, чтобы он подавлял «внешний шум».

Некоторые британские СМИ усмотрели в ее словах негативный намек в адрес британской королевы Елизаветы II.

Напомним, что весной нынешнего года супружеская пара перестала нести обязанности членов королевской семьи Великобритании. Пара решила перебраться в Канаду, а оттуда уехала в США. В июле Меган Маркл заявила, что подвергается «травле» в СМИ. В причастности к этому она обвинила британскую королеву.

Кстати, сама Елизавета II также была возмущена поведением жены принца Гарри, которая устроила вечеринку почти на 60 тысяч долларов.