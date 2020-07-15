Алоэ для лица: кому подходит

Алоэ вера — уникальное растение, обладающее лечебными свойствами и содержащее в себе витамины, микроэлементы, минералы и антиоксиданты. Сок и листья широко используются в косметологии, питая, увлажняя и омолаживая кожу лица.

В чем ценность алоэ

Алоэ — растение родом из Южной Америки, произрастающее в саваннах и степях в виде дерева. Длина листьев некоторых экземпляров достигает 60 см. Слава о его целебных свойствах быстро распространилась за пределы исторической родины. Саженцы не требуют особого ухода, и домашние сорта можно встретить практически в каждой квартире.

Люди стали использовать алоэ как лекарство не менее тысячи лет назад. Говорят, что еще в древнем Египте его применяли в качестве противоожогового и ранозаживляющего средства, а фараоны принимали внутрь для общего оздоровления и омоложения.

Пожалуй, ни одно другое растение не имеет такого богатого состава. В алоэ содержится почти три сотни ценнейших веществ. Вот лишь немногие из них:

железо,

фосфор,

кальций,

цинк,

медь,

магний,

аминокислоты,

витамины,

ферменты,

полисахариды.

Кому подходит

Ведущие мировые косметические бренды включают в состав своих средств экстракт алоэ, который ценится за свои увлажняющие свойства, причем его концентрация в продуктах порой доходит до 90%. Кроме того, этот ценный ингредиент практически не вызывает аллергию, поэтому подходит людям с чувствительной кожей.

Отличительная особенность растения состоит в том, что оно одинаково ценно для разных типов кожи: сухую — увлажнит, на жирной — успокоит воспаления, сузит поры, подсушит прыщики и избавит от неприятного блеска.

Вклад алоэ в здоровье и красоту кожи лица трудно переоценить:

растение прекрасно увлажняет и способствует сохранению влаги,

насыщает клетки кислородом,

является источником антиоксидантов,

способствует быстрой регенерации,

ускоряет синтез коллагена и эластина.

Вещество активно используется для ухода за пациентами после травматичных процедур и вмешательств, в том числе химических пилингов и пластических операций. Крем с алоэ — лучшее спасение от солнечных ожогов.

Важно! Алоэ крайне редко вызывает аллергию, но в исключительных случаях нежелательные реакции всё же возможны ввиду индивидуальной непереносимости. Рекомендуется предварительно протестировать средство на небольшом участке кожи.

Как использовать

Чтобы почувствовать на себе всю силу алоэ, вовсе не обязательно покупать дорогой крем раскрученной марки. Просто позаимствуйте листочек у домашнего растения, помойте, заверните в кусочек ткани и уберите ненадолго в холод. Затем выжмите сок через марлю, и драгоценный флюид готов. Результат будет заметен уже после первой процедуры — кожа станет более бархатистой и мягкой. Лечебный эффект достигается спустя некоторое время.

Перед сеансом рекомендуется предварительно очистить лицо от макияжа, умыться и промокнуть влагу салфеткой, после чего нанести сок и оставить для воздействия на 10-15 минут. Средство смывается теплой водой без мыла. Увлажняющий крем следует наносить только на сухую кожу, склонную к шелушениям.

Алоэ — замечательное и, что немаловажно, общедоступное средство для ухода за кожей лица. Косметические продукты на его основе можно купить в любой аптеке, а само растение неприхотливо и легко приживается в квартире. Оно редко вызывает аллергические реакции и подходит практически всем.