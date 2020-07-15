Минздрав РФ назвал сроки завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса

Москва, 15 июля. Клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что на данный момент более 460 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам с коронавирусом или подозрением на него. В настоящий момент ведомство готовит восьмую версию методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

Ранее Мурашко сообщил, что не менее трех-четырех вакцин от коронавируса нового типа будет доступно в России. Министр заверил, что клинические испытания препарата на добровольцах проходят в штатном режиме. Исследуют две формы вакцины — жидкую и лиофилизированную, высушенную.

В России над вакциной от коронавирусной инфекции трудятся сотрудники десяти ведомств. Но только три из них близки к тому, чтобы выпустить препарат к концу года. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, есть вероятность, что Институт имени Н. Ф. Гамалеи начнет производство уже в начале осени.