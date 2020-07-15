Живого пенсионера по ошибке отправили в морг в Колумбии

Богота, 15 июля. Пожилого пациента колумбийской больницы назвали мертвым и отправили в морг, однако родственники обнаружили его живым. Об этом сообщила El Nacional.

По данным издания, 67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро госпитализировали в больницу с повышенным артериальным давлением. Врачи сообщили родственникам, что пациент умер и был отправлен в морг. Семья не поверила в смерть мужчины, однако родственникам запретили увидеть тело из-за пандемии.

Дочь колумбийца проникла в морг и обнаружила, что отец лежит с открытыми глазами и дышит. Врачи пытались убедить ее, что это якобы естественная реакция. Дочь Ромеро не поверила и забрала отца в другую клинику.

Сейчас мужчина проходит лечение в другом медучреждении. Однако время в морге сказалось на здоровье пациента, у него проявилась ишемия.

Ранее работница Новосибирского крематория Кристина Клековкина рассказала журналистам рассказала о курьезных случаях, которые происходили у нее на работе. Родственники одних усопших слышали «звуки» из гроба, а другие не могли узнать покойника.