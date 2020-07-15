Эксперт оценил вероятность исчезновения водителей после внедрения беспилотных авто

Появление беспилотных автомобилей не очень хорошо скажется на тех людях, кто занимается перевозками. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал автоэксперт Сергей Смирнов.

Ранее в Минтрансе России заявили о планах к 2024 году постепенно вывести высокоавтоматизированные транспортные средства на дороги без присутствия инженера-испытателя в салоне.

«Реализация мероприятия, мы ожидаем, позволит к 2024 году поэтапно запустить беспилотники на дороги с учетом обеспечения необходимого уровня безопасности», — сообщил замглавы Минтранса Алексей Семенов.

Он пояснил, что на текущий момент пройден первый этап технологической готовности высокоавтоматизированного транспорта, и идет переход ко второму — практическому внедрению массового использования этих технологий. Однако дальнейшему внедрению беспилотного транспорта мешает отсутствие полного комплекта нормативной базы. Она должна регулировать вопросы правонарушений с участием высокоавтоматизированных транспортных средств и их учета.

Беспилотные транспортные средства появятся, и с «этим нужно смириться», считает Сергей Смирнов. Однако кому-то это принесет пользу, а кто-то может пострадать от внедрения беспилотных авто.

«Если посмотреть на эту тенденцию со стороны владельцев бизнеса, то для них это будет хорошо. Они смогут экономить на оплате услуг водителей. Появление беспилотных автомобилей не очень хорошо скажется на тех людях, кто занимается перевозками, а именно водителях», — объяснил Смирнов в беседе с ФАН.

Нынешние проблемы с отсутствием нормативно-правовой базы для допуска на дороги беспилотников есть не только в России, но в других странах, говорит собеседник ФАН.

«Эта проблема широко обсуждается в Европе и во всем мире. Вопросов много: Кто будет отвечать за ДТП с беспилотным авто? Кто понесет ответственность, если машина из-за сбоя поедет быстрее, чем положено? Будут ли это разработчики программного оборудования или автопроизводители? — задается вопросами автоэксперт. — Но все равно мы к этому движемся. Может, будет движение таких авто только по определенным полосам. К примеру, в Финляндии для отработки движения беспилотных транспортных средств выделена специальная дорога, где отрабатываются все тонкости и нюансы».

В любом случае весь мир идет к тому, что человек потихоньку отходит на второй план в части управления техникой. Например, на строительных площадках иногда работают роботы, а на сборочных производствах может быть один оператор, который всем управляет.

«Автоматизация необходима для того, чтобы сократить затраты. Но есть такая боязнь, что в какой-то момент вся эта роботизированная система начнет функционировать без человека, и мы просто останемся не у дел. Тогда за счет чего все жители планеты будут жить? Только в сказках может быть такое, что вкалывают роботы, а не человек. Из бизнеса никто не будет делиться доходом с теми, кто не работает», — подчеркнул Смирнов.

По мнению автоэксперта, в ближайшем будущем речи не идет о том, чтобы беспилотные авто полностью заменят водителя.

«Остается огромное количество сфер жизнедеятельности, где будут востребованы услуги перевозок частными лицами. Другой вопрос, насколько это выгоднее и безопаснее? Если беспилотники не смогут работать на 100% безопасно, то многие люди будут пользоваться услугами живых водителей», — добавил он.

В июне российская IT-компания «Яндекс» представила беспилотный автомобиль четвертого поколения — Hyundai Sonata. Система появилась на базе южнокорейского автомобиля Hyundai Mobis. В этом году российская корпорация запланировала вывести на дороги страны и США порядка сотни беспилотных авто. Часть автомобилей будет эксплуатироваться в Иннополисе.