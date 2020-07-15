Блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Москва, 15 июля. Известный блогер Николь Тея скоропостижно скончалась на восьмом месяце беременности.

Мать 24-летней Николь опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила о смерти дочери. Она также попросила фанатов не беспокоить их семью.

«Николь и ее сын скончались в субботу утром… Мы изо всех сил пытаемся справиться с тем, что произошло», — написала она.

Такая новость повергла в шок подписчиков Николь. Они стали выражать свое сочувствие в комментариях.

«Не могу в это поверить! Я сейчас тоже жду ребенка, и я очень напугана», — написала одна из пользователей.

«Николь, как же так. Ты меня всегда вдохновляла», — пишет другой пользователь.

В настоящее время причина смерти Николь неизвестна. Однако в своем профиле в последнее время блогер часто жаловалась на отдышку и переутомление.

«Самое худшее в беременности — мне постоянно не хватает воздуха. Я не могу пройти отсюда и до конца комнаты, чтобы не начать задыхаться. В такие моменты я просто умираю. Я обратилась к врачу, мол, это нормально? А она мне: «Ну конечно, ты же носишь ребенка!» — рассказывала Николь в одном из своих видеороликов.

Николь Тея вместе со своим парнем Джеффри Фримпонгдом, более известным как Global Boga, были очень популярной парой блогеров. Они снимали видео для своих YouTube-каналов, а также активно вели блоги в Instagram. Когда Николь сообщила о своей беременности, количество ее подписчиков значительно увеличилось.