Неизвестная жена Проскурина закатила скандал после похорон актера

Москва, 15 июля. Неизвестная жена покойного актера Виктора Проскурина Ирина Смурова закатила скандал после похорон артиста. Женщина возмутилась, что ее не пригласили на церемонию прощания.

По словам Смуровой, ей пришлось самостоятельно узнавать, где и когда состоятся похороны Проскурина. Организацией прощания занималась вдова актера Ирина Хонда, с которой он прожил 12 лет.

«Когда я подошла к гробу, мне хотелось всплакнуть, всхлипнуть, но было такое чувство, будто я в чужом лагере», — пожаловалась женщина на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия-1».

Смурова рассказала, что на похоронах ее трясло, и она все время хотела взять покойного Проскурина за руку. Также женщине не понравился «официоз», с которым проходила церемония на кладбище.

«Не получила удовлетворения от прощания», — подчеркнула Смурова.

Конфликт между вдовой актера и его неизвестной четвертой женой начался еще раньше на почве раздела жилплощади. Дело в том, что Смурова неожиданно объявилась после смерти Проскурина и заявила о своем праве на московскую квартиру актера, которая оценивается в 30 миллионов рублей. По словам экс-супруги артиста, квартира на Покровке должна отойти ей по завещанию. Ирина Хонда, прожившая в этих апартаментах более десяти лет, была возмущена такой наглостью, но все же покинула жилье.

«Вы хотите получить эту квартиру? Забирайте ее, но это вы сделали нечестно. У нас есть много свидетелей, которые знают об этом. Люди просто дождались смерти Вити, чтобы завладеть его имуществом», — жаловалась ранее вдова актера.

Напомним, Виктор Проскурин скончался 30 июня в Москве на 69-м году жизни. Причиной смерти актера стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).