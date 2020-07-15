Будущая жена Бруклина Бекхэма неоднократно прибегала к пластике ради ангельской внешности

Москва, 15 июля. Неземная, почти ангельская красота избранницы Бруклина Бекхэма Николы Пельтц, как оказалось, имеет далеко не естественную природу. Девушка, как передают СМИ и внимательные поклонники, делала как минимум три операции по усовершенствованию черт лица. Разберемся же, какие именно.

21-летний наследник известного футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин объявил о скорой свадьбе на актрисе и дочери богатейшего бизнесмена Нельсона Пельтца Николе. Известие активно обсуждается в СМИ и соцсетях, тут и там всплывают подробности из жизни будущих молодоженов.

Никола Пельтц с самого детства проявляла интерес к актерской карьере. И здесь явно сыграл не меркантильный интерес и желание прославиться — все это было у юной девушки с пеленок, ведь ее отец Нельсон Пельтц один из богатейших американских бизнесменов. Увлекшись киноискусством девочка с юности стала посещать различные курсы и актерские школы.

Одна из первых значимых ролей Николы, где можно увидеть природную внешность девушки, не тронутая скальпелем пластического хирурга, — роль Катары в фильме М. Найта Шьямалана «Повелитель стихий», снятый по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Впоследствии девушка появилась в одной из второстепенных ролей сериала-триллера по мотивам «Психо» — «Мотель Бейтса». Но лучшее ждало Николу впереди, а именно съемки в нашумевшей франшизе «Трансформеры». Именно там можно заметить, как преобразилась юная Пельтц. К слову, фильмы про инопланетных роботов стали некой «кузницей талантов» не только для Николы — благодаря киноленте особую популярность и звание секс-символа приобрела ее предшественница Меган Фокс.

Как передает интернет-издание Glamourissimo, судя по ранним и нынешним фото Пельтц, девушка сделала как минимум три пластические операции для усовершенствования природных данных — Николь увеличила немного верхнюю губу, сделала ринопластику и подкорректировала овал лица. Стоит отметить, что над лицом девушки поработал явно очень опытный мастер — никаких последствий и следов. Но если сравнивать, то все равно становится заметно, что верхняя губа действительно стала чуть пухлее, спинка и крылья носа ювелирно уменьшены, а некогда острый и массивный подбородок стал менее тяжелым и женственным.





С такой отточенной до блеска внешности девушку явно ждет успех в будущих проектах в Голливуде. А пока Никола и Бруклин готовятся к предстоящей свадьбе, в Сети активно обсуждают другую звездную пару — недавно разведшегося с актрисой Агатой Муцениеце Павла Прилучного и его коллегу Мирославу Карпович. На днях пластический хирург Николай Григоряк рассказал, на какие изменения во внешности Карпович пошла ради нового возлюбленного.