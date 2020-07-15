Доктор Мясников назвал полезный фастфуд для профилактики онкологии

Москва, 15 июля. Известный российский телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, какой фастфуд может быть эффективным в борьбе с онкологическим заболеванием.

В программе «О самом главном» телеведущий решил прокомментировать исследования ученых, которые получили «Шнобелевскую премию» в области медицины в 2019 году. Один из исследователей Галлус Сильвано объяснил, что именно у пиццы есть потенциальная способность снижать риск развития рака предстательной железы.

Телеведущий назвал полезный фастфуд для профилактики онкологии. Доктор Мясников отметил, что у этой теории есть научное обоснование. Дело в том, что в состав пиццы входят помидоры и болгарский перец. Эти овощи содержат в себе ликопин. Именно это вещество снижает риск развития рака простаты, заметил Мясников. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Они намекали, что большое количество натуральных помидоров, овощей на лепешке из муки грубого помола плюс оливковое масло полезны. Это и есть средиземноморская диета», — указал доктор.

Фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей, предупредили ранее специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США. Они нашли связь между раком и питанием вне дома.

Напомним, Александр Мясников рассказал о пользе ежедневного употребления жира. Он отметил, что эта добавка должна присутствовать в ежедневном рационе каждого человека. По словам врача, рыбий жир способен поддерживать уровень активности нейронных клеток и снижать риск болезней, связанных с угнетением функций серого вещества.