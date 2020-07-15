Ведущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США

Вашингтон, 15 июля. Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство. Об этом рассказал изданию The Wall Street Journal бывший постоянный представитель США при Евросоюзе Бойден Грей, который сейчас возглавляет адвокатскую фирму.

Сейчас американские нефтегазовые компании находятся в тяжелейшем положении из-за снижения цен на углеводородное сырье и из-за пандемии коронавируса. Как сообщил Грей, банки бойкотируют нефтегазовый сектор по политическим соображениям, а также в связи с давлением защитников окружающей среды. По словам главы адвокатской фирмы, в обычное время кредитные организации боролись за корпоративных клиентов.

По данным The Wall Street Journal, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo почти одновременно прекратили насыщать ликвидностью американский нефтегазовый сектор. Кроме того, новые «враги» американской нефти уже пообещали, что не будут предоставлять кредиты на проекты, которые связаны с разведкой нефтяных месторождений в Арктике и с добычей угля. Исключением из числа крупнейших банков США пока остается Bank of America.

Примечательно, что ранее один из ведущих мировых инвестиционных фондов BlackRock вступил в пакт под названием Climate Action 100+, к которому присоединились более 450 международных инвесторов. Грей назвал подобные проекты «приглашением присоединиться к сговору с целью бойкотировать важнейший сегмент американской экономики». Кроме того, BlackRock заявил, что прекратит финансирование предприятий, у которых доля выручки от использования угля превышает 25%.

Ранее The Wall Street Journal опросил аналитиков и сообщил, что нефтяные котировки после волатильного начала года могут подняться выше 100 долларов за баррель, а к 2025 году — до 150 долларов. Эксперты считают, что повышение цен возможно в связи со снижением инвестиций в добычу углеводородов.