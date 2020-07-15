Харламов после разрыва с Асмус нашел новую возлюбленную

Москва, 15 июля. Известный юморист Гарик Харламов перестал страдать от развода и обзавелся новой пассией. Согласно имеющейся информации, ей вполне могла стать его коллега, звезда шоу «Однажды в России на ТНТ».

Сообщившие о новом романе юмориста журналисты пока не называют конкретных имен, но рассказали о физических особенностях подруги Харламова. Telegram-канал «Антиглянец» указал, что шоумен «ухватил за выдающуюся грудь» участницу шоу «Однажды в России на ТНТ». Под данное описание вполне подходит Яна Кошкина, которая появилась в шоу два года назад.

Однако на скорую новую свадьбу знаменитостей рассчитывать точно не стоит. Судя по слухам, Харламов просто истосковался по женскому вниманию и «пошел в разнос» после официального разрыва с супругой. Как сообщает портал «7Дней.ru», на дне рождения Лейсан Утяшевой шоумен был замечен в сопровождении сразу нескольких светловолосых девушек.

Что же касается Яны Кошкиной, то ее недавно уже подозревали в близости с другим участником Comedy Club, Гариком Мартиросяном. Стоит сказать, что юморист женат и отрицал любую связь с девушкой. Не подтвердила слухи и сама Кошкина, отметившая, что у шоумена даже нет ее номера телефона. Как сообщила телезвезда, с Мартиросяном она виделась всего несколько раз на съемках шоу.

Стоит сказать, что некоторые до сих пор не верят в реальность разрыва между Харламовым и актрисой Кристиной Асмус. По мнению телеведущей Алены Алимовы, пара объявила о разводе, чтобы избежать нового скандала. В фильме «Китобой» Асмус в очередной раз снялась обнаженной.