Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке

Москва, 15 июля. Сбербанк объявил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что для зарплатных клиентов первоначальный взнос по ипотеке снижается до 10% с 15% от стоимости недвижимости.

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — сказано в объявлении.

Кроме того, снижен первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости. При оформлении ипотеки они должны будут оплатить не 50% как ранее, а 30% стоимости жилья.

Ранее Сбербанк проанализировал изменение зарплат россиян за время пандемии. Доходы россиян во время действия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 в марте — мае 2020 года упали на 4%, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией «СберДанные» Сбербанка.

Наибольшее сокращение зарплат зафиксировано не в малом бизнесе, а в средних и крупных компаниях, которые больше всего пострадали от коронавируса: гостиницы, сетевые рестораны, предприятия культуры и спорта. Самое сильное падение доходов значится в сфере гостиниц и общепита: минус 27,8% по сравнению с данными 2019 года.

Около 10% из тех, чьи доходы сократились, получили социальные выплаты.