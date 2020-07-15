Вассерман перечислил неочевидные признаки умного человека

Москва, 15 июля. Знаменитый российский интеллектуал и журналист Анатолий Вассерман рассказал, по каким признакам можно отличить умного человека и кого можно таковым считать.

Ранее пользователи портала Reddit одним из наиболее неочевидных признаков человека с развитым интеллектом назвали осознание собственной ограниченности и несовершенства. Далекие от интеллектуальности люди зачастую мнят себя «экспертами по всем вопросам», в то время как умные представители человечества больше внимания обращают на нюансы, избегают радикальных суждений, легче признают свои ошибки и внимательны к фактам.

«Я считаю себя достаточно умным для того, чтобы осознавать пределы своих возможностей», — объяснил Вассерман.

Журналист заметил, что ему достаточно часто звонят, чтобы взять комментарий по какому-либо вопросу. Однако эксперт отказывается высказываться по некоторым поводам, так как недостаточно осведомлен в определенных областях.

Вассерман отметил, что совершенно не считает себя «самым умным» и знаком с несколькими десятками человек, которые превосходят его в интеллектуальном плане. Однако даже они не могут взять на себя роль «всезнаек».

Эксперт заявил, что есть еще один неочевидный фактор, по которому можно оценить ум отдельного индивидуума. Это количество принимаемых человеком правильных решений. Если отдельная личность принимает правильные решения в широкой сфере, то можно сказать, что этот человек обладает незаурядным интеллектом. Не стоит забывать, что ум является «наживным» ресурсом и умнее становится тот, кто не стесняется постоянно учиться, пишет «Взгляд».

Ранее эксперт делал множество прогнозов по поводу развития отдельных стран и всего человечества в целом. По мнению Вассермана, на будущее человека очень сильное влияние окажет Интернет.