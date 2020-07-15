Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы

Москва, 15 июля. Подруга певицы Юлии Началовой Елена Метлюк устроила фотосессию на могиле популярной исполнительницы. В Сети такой жест настоящей подруги некоторые пользователи не оценили.

Метлюк посетила в один из летних дней Троекуровское кладбище, где похоронена Началова. Женщина привезла покойной подруге огромный букет роз и сделала несколько фотографий с цветами на фоне могилы поп-исполнительницы.

Опубликованные в Instagram фотографии вызвали настоящий фурор в социальной сети. За несколько дней публикация собрала сотни лайков и комментариев, указал «Ридус». Некоторые пользователи посчитали, что регулярное посещение подруги на могилу певицы признак настоящей дружбы.

«Леночка, вы с Юленькой так смотрелись… Ты настоящий друг! Но иногда сходи в церковь и закажи панихиду, ей сейчас это очень важно!» — призвала женщину batrakovaliubov.

«Елена, вы верный друг… Таких сейчас мало…» — добавила elenochka_kaz_.

«Вот это настоящая дружба. Вы молодец!», — пишет lubovkuzmina1983gmail.com5.

Впрочем, не всем пришлась по нраву такая показушная дружба, пишет «Вечерняя Москва». Один из пользователей написал: «Что за показуха? На кладбище! <…> Бог вам судья».

Юлия Началова ушла из жизни в марте прошлого года. Врачи несколько недель боролись за жизнь артистки, которая прибыла к ним в тяжелом состоянии. Однако сердце звезды сцены не выдержало, исполнительница умерла на 39-м году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности.