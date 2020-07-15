«Главред»: Польша продолжит использовать Украину в своих целях, пока та тормозит

Киев, 15 июля. Польша может использовать Украину для решения собственных политических задач и делает это, а Киев такой возможности лишен, так как у него нет четко выраженной внешнеполитической линии. Об этом в среду пишет издание «Главред», отмечая рефлексию в украинском международном пространстве по поводу прошедших в Польше президентских выборов.

«Все задают один и тот же вопрос: чего нам теперь ожидать? Отвечаю: чтобы чего-то ожидать, надо понимать, чего ты хочешь. Чего мы хотим от Польши? Мы это понимаем? А в Варшаве понимают, что мы понимаем?» — поинтересовался эксперт в вопросах международной политики и Ближнего Востока Илия Куса в своем материале для издания.

По мнению политолога, ожидать можно чего угодно, но прежде чем ждать хоть чего-то, нужно ответить себе на вопрос — зачем Польша нужна Украине?

«Когда мы это поймем, тогда легче будет понять, чего ожидать от того или иного кандидата на выборах, или оценивать выгоду для Украины той или иной программы партии. У нас не существует целостной и полноценной политики на польском направлении», — пишет Куса.

Выезд миллионов украинских граждан в Польшу «на клубнику», для учебы или постоянного проживания, по словам аналитика, не имеет к политике никакого отношения. А в это время сама Польша и другие страны Евросоюза используют этот неконтролируемый украинскими властями процесс для решения своих стратегических задач.

При переизбравшемся на второй срок польском президенте Анджее Дуде поляки продолжат использовать этот процесс, может быть даже с большим рвением, так как в программе Дуды миграционные вопросы занимают важное место, а на Украине миграционная политика остается туманной и расплывчатой. Политолог подчеркнул, что Киев тормозит.

«Без сформулированных национальных интересов вы не можете оценить значимость какого-либо события для Украины, где бы оно не произошло, — продолжил Куса. — А журналисты, соответственно, сами не могут оценить значимость события и не знают, что спрашивать. Ведь непонятно, на что или на кого мы делаем ставку или какие задачи перед нами стоят, и что из них в приоритете, а что нет».

Аналитик напомнил, что у Украины в принципе нет своего представления о том, какими должны быть отношения с правыми консервативными силами Европы, поэтому непонятно, как она собирается выстраивать отношения с Польшей, чья политика, как на уровне правящей партии, так и на оппозиционном уровне, все больше смешается вправо.