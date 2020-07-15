Амстердам, 15 июля. Журналист из Нидерландов Эрик ван де Беек считает, что голландские следователи могли случайно «сдать» Украину по делу о крушении самолета рейса MH17. Своим мнением он поделился через Twitter.

Журналист рассказал о скрытой улике, которая подтверждает, что украинские военные могут быть причастны к авиакатастрофе, пишет «ПолитРоссия».

Беек пояснил, что речь идет об аудиозаписи фигурантов дела, именно ее Нидерланды делают важным доказательством вины России в случившемся. Журналист отметил, что в попытках свалить все на РФ следствие не обратило внимание на важные нюансы.

Он рассказал, что в аудиозаписи детально разобрались эксперты независимого портала Bonanza Media. Они выяснили, что разговоре упоминался военный самолет, принадлежащий Украине, который сбил пассажирский авиалайнер.

Эрик ван де Беек подчеркнул, что вывод экспертов может свидетельствовать о том, что в расследовании допущены грубые ошибки, а виновником катастрофы на самом деле являются украинские военные.

Неоднократно на ошибки в расследовании обращал внимание независимый технический эксперт Юрий Антипов. Он уверен, что следствие игнорирует важные детали с целью вести дело в нужном для Нидерландов направлении.

Напомним, что трагедия произошла 17 июня 2014 года, когда потерпел крушение Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Прокуратура Нидерландов считает, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук». При этом правоохранительные органы отказались исследовать документы Минобороны РФ. Согласно бумагам, ракета была сделана в СССР и доставлена в одну из воинских участей на территории Украины. Обратно в Россию боеприпас не завозился.