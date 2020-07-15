Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения

Москва, 15 июля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили тему возобновления авиасообщения и дали поручения ведомствам приступить к переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на Министерство транспорта Турции сообщило, что полеты между Москвой и Анкарой возобновятся 15 июля. В авиакомпании Turkish Airlines отметили, что рейсов на 15 июля между странами не запланировано.

«Мы будем ждать дальнейших указаний от министерства. Как только будет определен календарь полетов и число рейсов — сразу же стартуем», — сообщил источник РИА Новости в авиакомпании.

Напомним, Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны из-за пандемии коронавируса. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ограничения на полеты за рубеж будут постепенно сняты с 15 июля.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказывал, что международное авиасообщение могут восстановить в августе. По его словам, Росавиация не планирует никаких полетов за границу до начала месяца, пока действует запрет.