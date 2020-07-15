Галкин и Пугачева показали шикарные апартаменты на семейном фото

Москва, 15 июля. Пользователи Сети во всю обсуждают новое семейное фото певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, появившееся на фан-страничке Лизы Галкиной в Instagram. На снимке запечатлено все звездное семейство в роскошных замковых апартаментах.

«Теплое семейное фото», — подписали фото авторы публикации.

На снимке дети пары Гарри и Лиза позируют в ярких нарядах, сидя в больших креслах, похожих на два трона. Гордые родители стоят рядом, одетый в классический костюм Галкин нежно обнимает супругу за талию, сама же Пугачева будто снова примерила образ из прошлого — длинное свободное черное платье и ворох золотистых кудрей.

Поклонники по традиции засыпали комплиментами звездную пару. Многие восторгаются красотой и живостью этой необычной семьи, в том числе неувядающей молодостью Примадонны. По мнению фолловеров, на фото семейство выглядит как настоящая королевская семья. А некоторые увидели в снимке следы ретуши.

«Папа и мама одеты, как персонажи не из этой сказки! А дети, комната, картина — да!», — поделилась мнением подписчица. «Король, королева, принц и принцесса», — восторгается фолловер. «Потрясающее фото в интерьере! Красивая и гармоничная семья! Обожаю вас!», — пишет комментатор. «Фотошоп редкий, но да ладно, все равно любим вас», — резюмировал другой.

Недавно на фан-аккаунте Елизаветы Галкиной появилось видео, на котором дети Примадонны и пародиста демонстрируют свои творческие навыки. Гарри играет на музыкальном инструменте, а Лиза исполняет грациозный танец. Поклонники отметили, что для своих лет дети Галкина и Пугачевой невероятно талантливы.