Иосиф Пригожин откровенно рассказал об угрозах отца Жанны Фриске

Москва, 15 июля. Виктор Фриске, отец знаменитой певицы Жанны Фриске, скончавшейся от онкологии несколько лет назад, не может забыть безобидные слова продюсера Иосифа Пригожина о его дочери и регулярно пишет ему СМС угрожающего характера. Этим откровением шоумен поделился с «Телепрограммой».

Однажды продюсер заявил, что Жанна Фриске — это артист, которого просто нельзя заменить, и с тех пор он постоянно сталкивается с негативом со стороны отца Фриске. Виктор по какой-то причине подумал, что слова Пригожина — это камень в огород его второй дочери Натальи.

«Владимир Фриске воспринял это как оскорбление второй дочери, хотя я ее никак не оскорблял. И сейчас я регулярно получаю от него СМС-ки оскорбительного характера. А с тех пор прошло уже больше полугода», — рассказал откровенно продюсер.

Пригожину искренне жаль Виктора, как человека, потерявшего любимую дочь, но он не понимает, почему отец Фриске так себя ведет. Продюсер даже отказался комментировать недавнее облачение Натальи в платье погибшей сестры, поскольку не хочет сталкиваться с «неадекватностью» со стороны звездного отца.

«Я человек, обладающий определенным статусом и положением в обществе, никогда не перехожу границы и нормально себя веду по отношению к людям. Но этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности и иногда даже ночью может присылать мне СМС-ки», — жалуется продюсер.

Тем не менее Пригожин не отказывается от своих слов, что индивидуальную и яркую личность невозможно заменить, будь то, к примеру, Жанна Фриске, Филипп Киркоров, Валерия или другая звезда. Образы успешных артистов редко перекликаются и, как правило, эксклюзивны. Однако продюсер не сомневается, что из Натальи Фриске могла бы выйти самобытная и интересная артистка.