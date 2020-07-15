Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на двойную пенсию и допвыплаты

Москва, 15 июля. Некоторые жители РФ могут получать сразу две пенсии — военную и гражданскую. О порядке начисления двойной выплаты рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Военную пенсию могут получать, в том числе, сотрудники МВД, ФСБ и ФСИН, отработавшие в этих структурах определенный период времени. Часто после назначения выплаты они продолжают трудовую деятельность на гражданских должностях. Таким гражданам может быть назначена вторая пенсия, но при определенных условиях.

В ПФР уточнили, что для получения двойной пенсии гражданский стаж должен составлять не менее 11 лет. Кроме того, двойная пенсия начисляется только с 60 лет для женщин и с 65 лет для мужчин. Еще одно условие для получения двойной выплаты — размер пенсионного коэффициента не ниже 18,6.

Двойная выплата начисляется не только военным или сотрудникам названных выше структур, но и блокадникам, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, получившим военную травму, а также тем, кто потерял трудоспособность после аварии на Чернобыльской АЭС. Этим категориям льготников назначается пенсия по инвалидности и страховка. Также на двойную пенсию могут рассчитывать родители и вдовы военнослужащих, скончавшихся во время службы, пишет Nation News.

Граждане, у которых нет права на двойную пенсию, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Сейчас при достижении гражданином 80-летнего возраста фиксированная выплата его страховой пенсии по старости автоматически увеличивается на 100%. В Госдуму уже внесли законопроект о снижении возраста начисления допвыплаты до 75 лет.

Ранее эксперт объяснил, как получить доплату к пенсии за «советский стаж». Если трудовой стаж времен СССР не был учтен, необходимо обратиться с этой проблемой в отделение ПФР.