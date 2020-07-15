Лазарев с оголенным торсом взволновал фанаток пикантным снимком

Москва, 15 июля. Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев приятно удивил фанатов полуобнаженным снимком из архива. Новый пост певец выложил в своем профиле в соцсети Instagram.

На снимке, сделанном в студии, Сергей Лазарев стоит в синих джинсах и белой футболке, которую певец поднимает, обнажая накаченный пресс. Пуговица на джинсах и ширинка расстегнуты — виднеется нижнее белье исполнителя. Многие поклонники обратили внимание, что снимок был сделан давно, но почему-то об этом Сергей говорить не стал.

Многие фанатки пришли в восторг от пикантной публикации и засыпали своего кумира комплиментами.

«Аж дыхание перехватило», — призналась julia_lunina. «Хороший архив! Надо бы новую фотосессию в таком стиле устроить!» — посоветовал пользователь под ником zil8695. «Как теперь жить», — добавила olanikolskaya. «Вот это рельеф! Явно взбодрило!» — восхитилась knyazhnaal.

Но не все подписчики певца оценили новый снимок и сравнили Лазарева с представительницами прекрасного пола. Многим не понравилось, что он оголился.

«Фу, как баба майку держит», — написала olesya080912. «Ну, что за сладкий мальчик… Ужасно», — поддержала предыдущего комментатора yuliya0728.

В начале июля Лазарев отправился на отдых в Сочи. Он решил, что не стоит ждать, пока откроют международные полеты, и наслаждается солнцем на родине. Он арендовал яхту и прокатился с эффектной блондинкой. На видео девушка нежно обнимает Лазарева.