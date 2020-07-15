Клинцевич объяснил, почему ФРГ ответила США на угрозы санкций против «СП-2»

В бундестаге Германии призвали американских конгрессменов отказаться от расширения санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» и отметили, что ограничения со стороны США подрывают трансатлантическое партнерство. Это заявление стало серьезной ласточкой — предвестником изменений в отношениях Вашингтона и Европы, считает российский сенатор Франц Клинцевич. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Председатель комитета германского парламента по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст написал письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и еще ряду американских конгрессменов. Представитель Бундестага призвал американских коллег отказаться от мер, которые препятствуют реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри ЕС демократическим путем <…> Экстерриториальное применение санкций США подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономике в ЕС», — говорится в письме Эрнста, выдержки из которого приводит немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал на важность заявления Клауса Эрнста. Европа, по мнению сенатора, начинает понимать: «Северный поток — 2» — проект экономический, а не политический.

«Это обычная экономика. Это вопросы взаимоотношений, связей и дальнейшего развития европейских государств, причем долгосрочных — с учетом вложенных ведущими европейскими компаниями денег. Они гарантированно получат из России дешевый, но очень качественный газ, который значительно дешевле сжиженного газа. И самое главное: навязанная концепция энергоснабжения Европы американским СПГ, которая обойдется значительно дороже и предполагает достаточно сложную логистику, людям не очень выгодна. А мы живем в то время, когда каждую копейку приходится считать, и все политические и конъюнктурные вещи уходят на второй план. Европа начинает прозревать», — сказал Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве в Германии. Она подчеркнула, что Берлин считает правильным завершить проект.

Сенатор Франц Клинцевич считает, что в отношениях Европы и США наметились серьезные перемены.

«Европа понимает, что никакой «старший брат» не думает о ней, что он видит только свой интерес <…> Дальше будет значительно жестче. Пройдет некоторое время, и Европа перестанет реагировать на некоторые вещи со стороны США. А вести открытую войну с Китаем, Россией и Европой в целом — это не под силу даже США. Им придется считаться. Это не первая, но очень серьезная ласточка. Это очень важное и серьезное заявление, и оно никак не связано с политикой — это социальная сфера, экономика и нормальное человеческое будущее Европы в целом. Вот, что сделал председатель комитета бундестага», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. США, которые продвигают свой сжиженный газ на рынке Европы, активно выступают против строительства. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против компаний, ведущих прокладку газопровода.