Эксперт уверен, что Эстония пытается провоцировать Россию по заказу НАТО

Эстония пытается провоцировать Россию как самый «слабенький» член банды НАТО, считает военный аналитик Борис Рожин.

Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк во время своего обращения к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Российскую Федерацию врагом и призвал их к защите своей страны от «российской угрозы».

«Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг», — сказал он в своем видеообращении к солдатам.

По мнению министра, Эстония должна так повысить боеспособность своих вооруженных сил, чтобы в случае агрессии, противник понес потерь больше, чем получил бы выгоды при победе. Кроме того, армия прибалтийской страны должна быть способна продержаться до прибытия союзников.

«Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос. <…> Рядом с нами стоят и наши союзники. Они находятся в Эстонии с очень важной целью — защитить Эстонию и весь НАТО и показать, что Эстония больше никогда не останется одна», — заявил Луйк.

По мнению российского военного аналитика, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, в Прибалтике давно сформирован «достаточно понятный русофобский курс», который и диктует стратегию политической позиции стран-лимитрофов по отношению к Москве.

«С одной стороны, такие заявления адресованы как местным элитам, показывающим, что антироссийский курс остается неизменным, а с другой стороны, внешним партнерам — США и другим странам НАТО. Таким образом Эстония показывает, что следует в фарватере созданной американцами политики и не отказывается от этого направления движения. То есть она будет продолжать пытаться оказывать политическое и дипломатическое давление на Москву, пусть даже в ущерб себе. И такие заявления будут звучать снова и снова», — уверен собеседник ФАН.

Заявления о мифической «российской угрозе» время от времени звучат из уст западных политиков, чаще всего прибалтийских стран и Польши. В то же время официальная Москва не раз подчеркивала, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

«Но это никого не волнует, курс есть курс. Поэтому России не стоит опускаться до уровня Эстонии, это будет несолидно. А вообще, это все похоже на то, что банда хулиганов в лице НАТО посылает дистрофика, то есть самого слабенького члена, который начинает задирать Россию. Это нужно в качестве провокации. Нам нужно реагировать не на слова, а на какие-то конкретные действия, например, сокращать даже самые минимальные экономические потоки, проходящие через Эстонию. Россия должна на дипломатическом уровне осуждать реабилитацию нацизма и коллаборационизма в этих странах (Прибалтики. — Прим. ФАН), отмечать неадекватность заявлений Эстонии и развивать отношения только с теми странами, которые в этом заинтересованы», — заключали военный эксперт.

Напомним, главы МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, руководство НАТО прекрасно знает об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но оно просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ границ РФ.