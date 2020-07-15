На Украине оценили требование МВФ сохранить независимость Нацбанка

Украина стоит на низком старте процедуры приватизации энергетической отрасли, продажи земли сельскохозяйственного назначения и реализации антисоциального пакета реформ по требованиям МВФ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Требование МВФ

Сохранение независимости Национального банка Украины в интересах самой страны является требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы кредитования государства. С таким заявлением выступила директор МВФ Кристалина Георгиева по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она призвала украинского лидера придерживаться здравой денежно-кредитной и финансовой политики. Это, по ее мнению, станет ключом к более серьезным инвестициям и всеобъемлющему росту украинской экономики.

Также Георгиева обратила внимание на роль Нацбанка Украины в стабилизации экономики страны. Кроме того, она заявила, что результаты его работы за последние пять лет — «явная история успеха для Украины». Заявление было сделано на фоне «опасений по поводу давления, оказываемого на Национальный банк».

Формирование колониальной администрации

Как отметил Евгений Голышкин, требование руководительницы МВФ звучит как издевательство. МВФ действует по наработанной схеме. И ему просто выгоднее иметь «одно подконтрольное ключевое звено» для реализации своих помыслов по расширению сфер влияния по всему миру.

«Прямо говоря, для этой организации необходима систематизация контроля и учета выкачки самых разных активов стран, которые попали в петлю МВФ. Без излишнего влияния крупных коммерческих банков, принадлежащих олигархии из постоянно конкурирующих между собой финансово-промышленных групп, которые могут противиться тем или иным процессам приватизации, отчуждения или распродажи», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам украинского политолога, Украина стоит на низком старте в нелицеприятной для судьбы народа и грядущих поколений процедуры приватизации энергетической отрасли, продажи земли сельскохозяйственного назначения и реализации антисоциального пакета реформ по требованиям МВФ. Еще более оскорбительным для Украины, как независимого субъекта, звучат слова Кристалины Гергиевой «о важной роли Нацбанка Украины в стабилизации экономики страны», и что результаты его работы за последние пять лет — явная история успеха для Украины.

«По всей видимости национальная олигархия будет вынуждена потерять свой суверенитет и влияние. Только не в контексте популистских заявлений президента, а в процессе формирования самой настоящей колониальной администрации над всем национальным достоянием Украины», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы. Речь идет о законах, которые должны облегчить доступ к кадастровым данным, улучшить управление земельными ресурсами, ускорить процедуру передачи земель и урегулировать продажу земель, которая принадлежит государству.