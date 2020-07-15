Причиной развода Пелагеи могли стать властность и ненадежность певицы

Москва, 15 июля. Скандалы вокруг развода российской певицы Пелагеи продолжаются. Согласно сообщениям в СМИ, причинами расставания с Иваном Телегиным стали властный характер актрисы и ее времяпровождение в компании других мужчин.

Брак певицы и хоккеиста Ивана Телегина продлился всего три года, но завершился огромным количеством споров и склок. Адвокат певицы неоднократно выдвигал против бывшего супруга обвинения, однако вполне возможно, что Пелагея просто хотела выставить Телегина в невыгодном свете.

По словам друзей хоккеиста, у бывшей возлюбленной спортсмена тоже «рыльце в пушку». Несмотря на замужество, девушка позволяла себе проводить время с другими мужчинами в клубах, что, разумеется, не могло понравиться Телегину.

«Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности», — отметил собеседник издания.

При этом певица, судя по словам источника, обладает весьма властным характером. Она стремилась загнать хоккеиста «под каблук», а уже после развода начала пытаться им манипулировать с помощью ребенка. Пелагея не дает Телегину видеться с дочерью, не пускает его на порог и предлагает общаться сугубо по видеосвязи.

На данный момент остается нерешенным и финансовый вопрос. Пелагея планировала получать от хоккеиста большие суммы, однако ему приходится содержать ребенка и от предыдущих отношений. Также источник сообщил, что певице не стоит жаловаться на недостаток средств — за три года отношений бывший супруг израсходовал на нее порядка 300 миллионов рублей.

Спорные вопросы касаются и недвижимости. По словам друзей Телегина, квартира была приобретена на его деньги, но затем подарена теще. Как сообщалось ранее, после развода хоккеист не захотел делить с Пелагеей квартиру и Bentley.