Илья Авербух начал встречаться с Лизой Арзамасовой, когда ей было 17 лет

Москва, 15 июля. Фигурист Илья Авербух начал встречаться с актрисой Лизой Арзамасовой в 2012 году. В беседе с журналистами спортсмен рассказал, что действительно состоит в романтических отношениях с артисткой.

Ранее средства массовой информации написали, что 46-летний бывший фигурист Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Аразамасова встречаются. Сообщалось, что роман они начали не в 2020-м, а много лет назад, когда звезде ситкома «Папины дочки» еще не было 18 лет. Как передает «Пятый канал», именно из-за отношений в 2012-м фигурист пригласил ее на главную роль в шоу «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир».

По данным издания KP.Ru, по словам журналистки и ведущей Елены Родиной, именно Арзамасова настояла на том, чтобы обнародовать отношения.

Ранее таролог Саона, комментируя роман молодой актрисы Лизы Арзамасовой и экс-фигуриста Ильи Авербуха, отметила, что между ними царит любовь и взаимопонимание. Саона добавила, что Арзамасова с самого детства была «была развита в мышлении, не хотела начинать отношения с мужчинами моложе себя». Таролог считает, что актриса и бывший фигурист будут вместе долго, их отношения могут привести к свадьбе.

Ранее стало известно, что 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова встречается с продюсером, бывшим фигуристом Ильей Авербухом, который старше нее на 22 года. Факт отношений подтвердил сам Авербух, который в 2007 году развелся с прежней супругой Ириной Лобачевой.