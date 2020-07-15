Вирусолог рассказал, каким людям может не помочь вакцина против коронавируса

Вакцина может не защитить пожилых людей и тех, кто страдает сахарным диабетом, поскольку у них не исключен плохой иммунный ответ на ее введение. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал вирусолог Вадим Покровский.

Достижение ученых из Новосибирска

В новосибирском Институте молекулярной и клеточной биологии впервые в России удалось получить антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Как поясняют ученые, это достижение поможет разработать средства профилактики и лечения COVID-19.

Советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова уточнила, что антитела были выделены из образцов крови пациентов, зараженных коронавирусом, при использовании технологии сортировки единичных B-лимфоцитов. Отмечается, что белковые соединения способны блокировать взаимодействие вируса с клеточным рецептором ACE2 и мешать проникновению патогена в человеческие клетки.

Антитела убивают COVID-19

Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский объяснил, что в последнее время не все специалисты были уверены в способности антител убивать вирус.

«Так, при ВИЧ-инфекции вырабатывается довольно много антител, но способностью подавить заболевание они не обладают. Поэтому очень важно было доказать, что антитела, которые образуются при коронавирусе, могут нейтрализовать инфекцию. В этом заключается достижение новосибирских исследователей, которые это показали», — отметил Покровский.

Еще до этих испытаний ученые использовали сыворотку крови людей, переболевших коронавирусом, для лечения заболевания, утверждает вирусолог. Однако такой способ вызывал много споров на предмет его эффективности.

«Мы приглашали людей, перенесших инфекцию, сдавать кровь в качестве доноров. Потом мы брали их плазу крови, содержащую антитела, и вводили тяжелым больным. Это был метод эмпирический и не доказанный с точки зрения науки», — сказал он.

После доказательства того, что антитела могут уничтожать вирус, ученые продвинутся в разработке вакцины, полагает Покровский.

«С помощью такой методологии можно будет оценить эффективность вакцины еще до проведения больших и дорогостоящих исследований. Если у добровольцев, проходящих вакцинацию, антитела будут являться вируснейтрализующими, то тогда нужно продолжать исследования. А если они таким свойством не обладают, то никакого смысла проводить опыты на большей группе пациентов нет», — выразил уверенность собеседник ФАН.

Кто останется в зоне риска?

Ученый также обратил внимание, что сроки появления готовой российской вакцины можно сказать только после завершения трех этапов ее клинических испытаний.

«Сейчас прошел первый тест на безопасность препарата, а теперь нужно показать, что он действительно защищает от коронавируса. Это уже более серьезное исследование, а не просто ввод вакцины добровольцам, которые перенесли ее без осложнений», — подчеркнул Покровский.

Третий этап разработки препарата должен показать, что он защищает не только молодых и сильных людей, но и больных различными заболеваниями.

«Например, мы знаем, что коронавирус особенно опасен для больных сахарным диабетом. Сможет ли вакцина защищать таких людей? Может быть, у них будет не хороший ответ на ее введение, как у молодых людей, — рассуждает вирусолог. – К тому же больше всего погибает людей пожилого возраста. Некоторые эксперты говорят, что у них развился дефект иммунитета. Возникает вопрос, будет ли вакцина защищать людей старшего поколения? При этом вообще очень важно понять, какие группы нужно будет вакцинировать».

Ранее Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи проводили тестирование вакцины против нового типа коронавируса. В военном ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, участвовавших в испытаниях, выписана из госпиталя имени Бурденко. Отмечается, что показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом произошли в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.