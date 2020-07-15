Как похудеть за неделю на 5 кг: основные принципы и экспресс-диеты

Похудеть всего за одну неделю на пять килограммов в домашних условиях вполне реально, если строго придерживаться ряда рекомендаций, соблюдать низкокалорийную диету и не забывать о физических нагрузках.

Встреча одноклассников уже через неделю, а любимое платье сидит не так идеально, как хотелось бы? Наверное, каждой женщине знакома ситуация, когда сбросить лишние килограммы нужно срочно. Экспресс-диеты не теряют своей популярности, несмотря на настойчивые призывы диетологов приводить себя в форму постепенно. Впрочем, такое экстренное похудение может стать неплохим стартом в новую, более здоровую, жизнь.

Основы основ

Какую бы из диет для быстрого похудения вы ни выбрали, для достижения желаемого результата прежде всего придется внести коррективы в привычный рацион и пересмотреть распорядок дня.

Специалисты не зря рекомендуют ложиться не позднее 23.00. Больше всего калорий сжигается во время фазы глубокого сна, которая приходится на период до двух часов утра, вне зависимости от того, когда человек заснул. Кроме того, недосып отрицательно сказывается на гормональном фоне. Последний прием пищи должен состояться не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. Если очень мучает голод, допускается стакан нежирного кефира на ночь. Питаться нужно дробно (пять-шесть раз в день), но маленькими порциями. Из рациона полностью исключается алкоголь, газированные напитки, мучное и сладкое. Потребление соли сводится к минимуму, иначе отеков не избежать. На первый план выходит соблюдение питьевого режима — не менее двух литров чистой воды в сутки. Все блюда должны употребляться в вареном виде или готовиться на пару. Утренняя зарядка, пробежки или хотя бы просто прогулки на свежем воздухе значительно ускорят процесс похудения и поднимут настроение.

Эффективные диеты на семь дней

Существует немало разнообразных систем питания, рассчитанных на короткий промежуток времени. Судя по отзывам, многие из них позволяют скинуть не менее пяти килограммов за неделю в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов и без какого-либо специального оборудования. Ниже приведены примеры простых, но эффективных диет, доступных практически каждому.

Кефирная диета

Помимо самого кисломолочного продукта, разрешено употребление небольшого количества отварного мяса (говядина, телятина, куриная грудка), творога без добавок, яблок кислых сортов, огурцов и картофеля в мундире.

Гречневая диета

Стакан крупы на ночь заливают кипятком в соотношении 1:2. Утром полезная каша готова! Кроме того, допускается нежирный кефир или несладкий йогурт, некрахмалистые овощи, зеленые яблоки.

Безуглеводная диета

Как понятно из названия, к минимуму сводится потребление углеводов (не более 150 граммов в день), что приводит к быстрому выведению лишней жидкости. Результат на весах в большинстве случаев виден уже на следующий день. Основу рациона составляют белковые продукты (яйца, курица и другие виды мяса, рыба, творог). Категорически запрещены макароны и крупы.

Огуречная диета

Огурец практически полностью состоит из воды и обладает низкой калорийностью. В день предлагается съедать до двух килограммов этих овощей в сочетании с двумя литрами кефира. Эффект обещают мгновенный.

Помните, что перед тем, как отважиться на столь радикальные ограничения, желательно посетить врача и сдать хотя бы минимальный набор анализов, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Результат будет ощутимее, если к ограничениям в питании добавить физические нагрузки и процедуры по уходу за телом. Многие из них вполне доступны дома и не требуют похода к косметологу или использования дорогостоящих кремов.

Салонные обертывания вполне можно заменить медом и обычной пищевой пленкой. Питательный скраб — приготовить из молотого кофе и оливкового масла, а самомассаж в сочетании с контрастным душем творит настоящие чудеса!

Если не лениться, заботиться о своем теле и питаться правильно, то вредные экспресс-диеты больше не понадобятся.