Адвокат Ефремова высказался о слухах про свою отставку

Москва, 15 июля. Адвокат Эльман Пашаев, который защищает устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, прокомментировал слухи о том, что его могут заменить. Защитник отметил, что его не получится убрать от актера, который и сам этого не хочет.

Пашаев считает, что масса публикаций в СМИ преследуют цель вынудить его бросить дело.

«Вы меня танком от него не уберете. Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться», — высказался юрист.

Он обратил внимание, что за один день смог добиться того, чтобы актера посадили под домашний арест. Далее он подчеркнул, что за подобные преступления обычно помещают под стражу.

«Я его забрал домой одним днем, что они после этого хотят? Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления — только под стражу», — похвастался успехом Эльман Пашаев.

Отметим, что недавно появились данные о том, что Ефремов думает над тем, чтобы отказаться от своего защитника на стадии рассмотрения дела в суде. Поводом для раздумий стали публичные высказывания Пашаева.

Кроме того, юрист обвинялся в разглашении адвокатской тайны. Его действиями были недовольны Федеральная палата адвокатов и парламентарий Андрей Клишас. По мнению ряда экспертов, Пашаев может даже потерять статус адвоката.

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня в Москве на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с фургоном, водитель которого позднее скончался. Экспертиза установила, что актер управлял автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, в крови были найдены следы наркотиков.

По мнению общественности, Ефремов должен понести строгое наказание за содеянное. Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов настаивает на необходимости судить и наказать актера, не обращая внимание на его известность, ведь перед законом все равны.