В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

Москва, 15 июля. Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову пока не известно об отпуске президента РФ Владимира Путина. По его словам, у главы государства на краткосрочную и среднесрочную перспективы насыщенные рабочие планы.

«Мне пока ничего не известно об отпуске президента, пока планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы достаточно насыщенные, рабочие», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер отправиться в отпуск.

Песков, говоря о себе, сообщил, что пока не строил планы на счет отпуска. При этом, если будет возможность, представитель Кремля обязательно уйдет в отпуск.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, почему российский лидер предпочитает отдыхать в России. В прошлом году Путин отдыхал вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Сибири. По словам Песков, президент не раз говорил, что Россия «настолько необъятная и настолько красивая и богатая» страна. Чиновник считает, что глава государства на своем примере популяризирует те места, о которых некоторые россияне даже не знают.