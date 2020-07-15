PR-менеджер Бузовой отреагировал на скандальное заявление Миро о телеведущей

Москва, 15 июля. Блогер Лена Миро уличила популярную певицу и телеведущую Ольгу Бузову в пьянстве. Миро опубликовала целый пост, посвященный инциденту на съемочной площадке телешоу «Дом-2». В своем «Живом Журнале» блогер утверждала, что ведущая пришла на работу в нетрезвом виде. Ситуацию прокомментировал представитель Бузовой Антон Богославский.

Миро написала, что не является наркологом и не намерена ставить окончательный диагноз Бузовой.

«Я просто выражу свое личное мнение о том, что происходит с Бузовой: она — алкоголичка», — написала Миро.

Сама Бузова не стала отрицать своего появления в нетрезвом виде на съемочной площадке. По ее словам, она впервые за всю карьеру телеведущей позволила себе такую шалость, за которую позже извинилась, передает «Инфореактор».

«У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах», — написала Бузова.

Глава PR-отдела Бузовой Антон Богославский заявил, что не стоит обращать внимание на заявления Миро, потому что она пытается отщипнуть себе кусочек славы за счет Ольги. Он также назвал блогера «бездарностью».

«Не стоит пиарить бездарностей, уподобляясь непрофессиональным журналистам», — заявил Богославский.

Стоит подчеркнуть, что в социальных сетях Миро достаточно часто появляются посты, посвященные персоне Ольги Бузовой.