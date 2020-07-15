Эксперты указали на «точку невозврата» в отношениях Китая и США

Китай и США пока не готовы переходить «точку невозврата» в двухсторонних отношениях. Они стремятся с помощью санкций показать недружественный характер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Санкции против США

Китай осудил принятие в Соединенных Штатах закона «Об автономии Гонконга» и собирается ввести санкции в отношении некоторых американцев и компаний. Об этом говорится в заявлении на официальном портале МИД КНР.

Сообщается, что «для защиты собственных законных интересов Китай предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение (к принятию закона. — Прим. ФАН) граждан США и американских организаций».

Пекин призвал Соединенные Штаты «исправить свои ошибки и не вводить в действие так называемый закон «Об автономии Гонконга», прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая, включая дела Гонконга».

«Если США будут стоять на своем, Китай обязательно даст решительный ответ», — отметили в ведомстве.

Зеркальный ответ

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что Китай вводит зеркальные санкции. Если Вашингтон заявил, что наказывает официальные лица, связанные с введением ограничений автономии Гонконга, то Китай внедряет санкции по отношению к лицам и учреждениям, связанным с принятием американского закона.

«Китай все еще надеется на дипломатию и на смену власти в США. Так что действует предельно осторожно», — заметил Корнилов.

Политолог Максим Жаров отметил, что Китай симметрично отвечает на введенные санкции США в связи с ситуацией в Гонконге. Очередной виток американо-китайской санкционной войны при сохранении в силе первой части «торговой сделки» говорит о том, что стороны пока не готовы переходить «точку невозврата» в двухсторонних отношениях и стремятся с помощью санкций показать недружественный характер мер, вводимых против друг друга.

«Между тем, главный вопрос между США и Китаем — кто виноват в создании и распространении коронавируса — по-прежнему не решен. И от того, когда и как будет решаться этот вопрос, зависит не только будущее американо-китайских отношений, но и будущее существующей системы международных отношений», — добавил Максим Жаров.

Жесткое противостояние

Политолог Андрей Иванов также назвал нынешний ответ Пекина Вашингтону вполне логичным и обоснованным. США грубо вмешиваются во внутренние дела других стран, и это никому не может нравиться.

«Конечно, такая великая держава как Китай должен отвечать на выходки американской стороны. Но мы прекрасно знаем, что еще совсем недавно Китай в отношении США пытался нивелировать все спорные моменты. Но сейчас, по всей видимости, настало время для перехода противостояния между двумя государствами из гипотетически возможного в реальное и очень жесткое. Нельзя забывать о том, что США и КНР сильно связаны экономически», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что китайская экономика во многом держится на экспорте в Соединенные Штаты и в страны-союзники США в Европе. Одновременно без производственных мощностей Китая американцы просто не получат необходимые потребительские товары. Да и куда сбывать доллары, которые печатаются в огромном количестве, на чей труд их менять, как не труд китайских рабочих.

«Но сейчас очевидно, что мир входит в совершенно новую фазу развития. Назову несколько решающих моментов этой новой эры. Во-первых, Китай достиг той мощи, что уже может диктовать условия. Во-вторых, американские элиты тоже прекрасно понимают, что по-прежнему жить уже не получится. В-третьих, пандемия коронавируса выявила преимущества и недостатки социальной организации в той или иной стране. И оказалось, что китайская модель объективно более эффективна, чем западная», — добавил Андрей Иванов.

«Время вскрыть карты»

По мнению эксперта, на фоне мирового кризиса Китай в некотором роде становится зримой альтернативой существующим на Западе порядкам. И это не может не беспокоить элиты в США и Европе.

«В-пятых, что тоже немаловажно, Китай действительно вплотную подошел, чтобы из мировой фабрики превратиться в высокотехнологичную державу. Американцы это понимают, сейчас новыми «фабриками» должны стать Индия, Бангладеш и страны Юго-Восточной Азии. Там еще много дешевой рабочей силы, а вот труд в Китае сейчас оплачивается совсем иначе, чем было 20 и даже 10 лет назад. Китай претендует на новое место в мировой системе разделения труда. Все эти факторы говорят о том, что США будут слабеть, а их главный геополитический конкурент наращивать силу», — рассказал Андрей Иванов.

Он отметил, что англосаксы устроены так, что добровольно мировую гегемонию не отдадут. В китайском руководстве осознают, что широкое противостояние, если даже не масштабная война, просто неизбежно.

«И вот сейчас пришло время, что называется, «вскрыть карты». Больше не будет заштатных фальшивых улыбок, а будет вскрытая жесткая правда новой реальности», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.