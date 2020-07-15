Солист «Руки Вверх!» поделился кадрами из детства

Москва, 15 июля. Популярный певец и солист нашумевшей поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков опубликовал в социальных сетях свое детское фото и понастальгировал о былых временах. На фото артисту с виду не более 13 лет, соответствующий кадр появился на его личном аккаунте в Instagram.

Юный Жуков сидит на старом диване с цветочными мотивами, а за его головой висит знакомый многим персидский ковер. Сам будущий артист, наряженный в белую рубашку и брюки, принял серьезную позу и прямо смотрит в объектив, явно не боясь камеры.

«Вот раньше как было… Коленки содрал, на подорожник грязный поплевал, приложил, дальше погнал. Руку сломал? До свадьбы заживет! И вообще, ты же мужик, не реви давай!», — вспоминает детские годы Жуков.

По словам артиста, раньше воспитание было более строгим, родители так сильно не пеклись о своих отпрысках, как сейчас, и давали им возможность развиваться самостоятельно. Многие детские проблемы, которые в прошлом казались пустяками, теперь вызывают серьезные опасения у взрослых.

«Ну а сейчас? Молоко не пей, сладкое не ешь, на лактозу не смотри, авокадо с сельдереем жуй. YouTube отключи, а то Wi-Fi отключу! Без взрослых на улицу? Чего захотел!» — поделился впечатлением артист.

Поклонники поддержали кумира, многие сами стали вспоминать, что такого творили в детстве, что теперь недоступно современным детям. Фолловеры в шутку удивлялись, как им с такой вольной жизнью вообще удалось дорасти до своих лет.