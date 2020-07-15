Эксперты восстановили последние секунды полета МН17

Амстердам, 15 июля. Голландские эксперты реконструировали переднюю часть самолета Boeing-777, разбившегося шесть лет назад в Донбассе, и восстановили последние секунды полета рейса МН17. Об этом сообщил генеральный прокурор Фред Вестербек в шоу 60 Minutes Overtime на телеканале CBS.

Чтобы восстановить часть самолета, следователи использовали восемь тысяч фрагментов, найденных на месте крушения. Работы по реконструкции велись в специальном ангаре.

По версии международной следственной группы (JIT), которая устанавливает обстоятельства крушения МН17, причиной трагедии стала ракета, взорвавшаяся в 800 метрах от стекла кабины пилотов Boeing-777. Утверждается, что после этого самолет пронзили 800 поражающих элементов, при этом наиболее плотное скопление отверстий образовалось в лобовой части кабины пилотов, пишет «ПолитРоссия».

Голландские эксперты считают, что осколки пронзили переднюю часть самолета и вылетели в салон, из-за чего кабина пилотов сразу оторвалась. Оставшаяся часть Boeing-777 падала еще полторы минуты, постепенно разрушаясь в воздухе.

Вестербек рассказал, что следователи идентифицировали 296 человек из 298 жертв трагедии. Примечательно, что один из погибших пассажиров успел надеть кислородную маску, несмотря на взрывную декомпрессию, скорость в 800 километров в час и температуру -40 градусов за бортом.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту самолета, погибли.

Ранее Нидерланды заявили о намерениях подать против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о крушении МН17. Комментируя данное решение, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что этот иск является «чистой политикой».