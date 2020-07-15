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Эксперты восстановили последние секунды полета МН17

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Эксперты восстановили последние секунды полета МН17

Амстердам, 15 июля. Голландские эксперты реконструировали переднюю часть самолета Boeing-777, разбившегося шесть лет назад в Донбассе, и восстановили последние секунды полета рейса МН17. Об этом сообщил генеральный прокурор Фред Вестербек в шоу 60 Minutes Overtime на телеканале CBS.

Чтобы восстановить часть самолета, следователи использовали восемь тысяч фрагментов, найденных на месте крушения. Работы по реконструкции велись в специальном ангаре.

По версии международной следственной группы (JIT), которая устанавливает обстоятельства крушения МН17, причиной трагедии стала ракета, взорвавшаяся в 800 метрах от стекла кабины пилотов Boeing-777. Утверждается, что после этого самолет пронзили 800 поражающих элементов, при этом наиболее плотное скопление отверстий образовалось в лобовой части кабины пилотов, пишет «ПолитРоссия».

Голландские эксперты считают, что осколки пронзили переднюю часть самолета и вылетели в салон, из-за чего кабина пилотов сразу оторвалась. Оставшаяся часть Boeing-777 падала еще полторы минуты, постепенно разрушаясь в воздухе.

Эксперты восстановили последние секунды полета МН17

Вестербек рассказал, что следователи идентифицировали 296 человек из 298 жертв трагедии. Примечательно, что один из погибших пассажиров успел надеть кислородную маску, несмотря на взрывную декомпрессию, скорость в 800 километров в час и температуру -40 градусов за бортом.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту самолета, погибли.

Ранее Нидерланды заявили о намерениях подать против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о крушении МН17. Комментируя данное решение, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что этот иск является «чистой политикой».

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Источник: ПолитРоссия
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