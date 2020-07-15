Кличко обвинили в хищениях на строительстве моста в Киеве

Киев, 15 июля. Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в хищениях на строительстве Подольского моста в украинской столице. По информации СМИ, были украдены миллионы.

Аудиторская служба Украины провела серку расчетов генподрядчика по строительству Подольского моста и выявила несоответствие более чем на шесть миллионов гривен.

Как пишет Dubinsky.pro, три года назад с помощью искусственного завышения общей сметы на более чем в три раза удалось нарастить бюджет под строительство Большой окружной дороги. Отмечается, что «сплошь подозрительные компании» привлекались для работ в Киеве.

По информации издания, кроме Кличко, к хищениям причастен так называемый смотрящий за Киевом Денис Комарницкий. Согласно данным аудита, было установлено, что связанная с бизнесменом компания путем завышения объемов работ на укладке асфальтобетонной смеси присвоила себе 6,65 миллиона гривен бюджетных средств.

Портал не исключил, что при постройке мостового перехода будет «еще один многомиллиардный пример коррупционных схем под предводительством Кличко/Комарницкого и их приспешников».

В прошлом месяце мэр Киева вновь оказался в центре внимания из-за необычного выступления на публике. Градоначальник в своем обращении к киевлянам о ситуации с коронавирусом несколько раз запнулся в тексте — не смог произнести слова с первой попытки. Выступление мэра вызвало бурную реакцию в Сети: некоторые пользователи в шутку предположили, что Кличко теперь будет выступать под фонограмму.