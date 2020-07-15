Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля

Анкара, 15 июля. Москва и Анкара достигли соглашения о возобновлении авиасообщения с 15 июля. Об этом заявили в Минтрансе Турции.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции, переговоры касательно возобновления полетов провели представители ведомств двух стран минувшей ночью.

«По их итогам стороны договорились о возобновлении авиаперелетов с 15 июля», — сообщает агентство.

В конце июня сообщалось, что Москва рассматривает предложение Анкары возобновить авиасообщение с середины июля. Тогда министр транспорта РФ Евгений Дитрих опроверг данные сообщения. При этом он отметил, что российская сторона знает о предложении Турции возобновить авиасообщение с 15 июля, но открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли решение о закрытии границ для предотвращения распространения вируса.