РФС завершил расследование в отношении арбитра Лапочкина

Москва, 15 июля. Российский футбольный союз (РФС) завершил расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет», — рассказал Хачатурянц ТАСС.

Глава судейского комитета поблагодарил Лапочкина за понимание и содействие. Хачатурянц подчеркнул, что РФС продолжит работу по защите репутации своих арбитров в рамках судейской реформы.

Напомним, вопросы к Лапочкину возникли после матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Cпартак» — «Локомотив» (встреча завершилась со счетом 1:1). Арбитра подозревали в ставках на тотализаторе и в предвзятом судействе.

В сезоне 2019–2020 года Лапочкин работал на 23 матчах чемпионата России. Во время этих игр он показал в общей сложности 107 желтых карточек, при этом арбитр ни разу не использовал красную карточку.