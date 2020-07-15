Как сделать волосы гуще: полезные добавки и домашние процедуры, которые работают безотказно

Как сделать волосы густыми без салонных процедур? Пять проверенных техник, которые можно использовать в домашних условиях. И получить отличный результат.

Волосы чутко реагируют на малейшие изменения в организме. А потому в определенные периоды жизни они становятся редкими, выпадают. Это может происходить на фоне изменения гормонального фона, приема лекарственных препаратов. С возрастом выпадение усиливается, а сами волоски становятся тоньше.

К счастью, большинство процессов обратимы. И зная, как сделать волосы густыми, можно успешно бороться с последствиями их выпадения. Эти способы не только усиливают рост новых волосков, но и делают существующие более толстыми и плотными. А благодаря этому прическа выглядит роскошно и ухоженно.

Как сделать волосы толще: полезные биодобавки

Как правило, выпадение или уменьшение толщины волосков связано с дефицитом определенных веществ в рационе. Поэтому так часто внешний вид шевелюры серьезно портится на фоне строгой диеты. Но дополнив рацион этими добавками, можно откорректировать неприятный эффект похудения.

1. Биотин. Это витамин группы В, который принимает участие в целом спектре процессов в организме. Люди с недостатком биотина в рационе часто страдают от ломкости ногтей, сухости кожи и выпадения волос. Получить его дефицит несложно: биотин — это водорастворимый витамин, а значит, он не накапливается в организме. Потреблять его нужно с пищей каждый день.

Связь биотина с частичным облысением подтверждена научными данными. Как и его положительное воздействие на рост, структуру волосков при приеме. Выбирайте биотиновую добавку или комплекс витаминов группы В.

2. Морские водоросли. Морская капуста, или ламинария, — это один из самых насыщенных полезными нутриентами продукт. В нашей стране она не распространена, но активно вводится в диету на Западе. Научные исследования подтверждают не только ее общеукрепляющее воздействие на организм, но и способность улучшать здоровье кожи и локонов благодаря входящим в ее состав витаминам и омега-3 жирным кислотам.

Добавьте в рацион морскую капусту или выбирайте биодобавки с измельченными водорослями в капсулах.

3. Железо. Вы можете не замечать признаков анемии на начальном ее этапе. Но организм уже реагирует изменением вида волосков и их выпадением. Если это происходит, причиной может быть нехватка железа в рационе. Проверьте, часто ли вы едите красное мясо (говядину, бедро индейки), субпродукты (печень и сердце). Если нет, не забывайте включать их в рацион минимум два раза в неделю, чтобы компенсировать недостаток железа и улучшить состояние волос.

Как сделать волосы гуще с помощью массажа

Не обязательно отправляться в массажный салон, чтобы вернуть красоту прически. Можно делать массаж самостоятельно. Единственное условие — регулярность. Массировать кожу головы кончиками пальцев необходимо каждый день минимум пять минут.

Массаж работает в двух направлениях.

Увеличивает волосяные фолликулы. Это «мешочки» в коже головы, в которых начинает жизнь каждый волосок. Чем больше размер фолликул, тем толще волос он может произвести. Во время массажа механическое воздействие на фолликулы стимулирует их увеличение. Со временем это проявляется увеличением толщины новых волосков. Улучшает кровоснабжение. Во время массажа кровь активнее приливает к коже головы. Это улучшает ее питание и помогает питать фолликулы. Волосы растут быстрее и выглядят значительно лучше.

Ежедневный массаж два раза в день в течение 12 недель восстанавливает рост волосков даже на фоне интенсивного облысения.

Как сделать густые волосы с помощью Дарсонваля

Этот небольшой прибор используют в стационарах больниц и физиокабинетах. Работают с ним и в косметологических салонах, так как он отлично справляется с целым спектром проблем кожи — от избыточной жирности до преждевременного старения.

Помогает Дарсонваль и в уходе за волосами. Он воздействует на кожу головы электрическими импульсами, стимулируя местное кровоснабжение. От массажа отличается тем, что не вызывает избыточную жирность корней волос. Те растут быстрее уже после 10 ежедневных сеансов, не требуют ежедневного мытья и выглядят ухоженными.

Стоимость курса Дарсонваля в косметологическом салоне равняется стоимости самого прибора. Поэтому приобрести его для домашнего использования будет выгодней, чем проходит лечение в салоне.

Курс составляет 10-15 процедур продолжительностью 15 минут. В комплекте прибора есть специальная насадка в виде расчески. Процедура комфортная и безболезненная. Проводить домашний курс оздоровления волос можно два раза в год.