Мясников назвал симптомы, при которых нужно срочно вызывать скорую

Москва, 15 июля. Популярный телеведущий и врач Александр Мясников назвал симптомы, при которых нужно срочно вызвать бригаду скорой помощи.

Доктор Мясников в эфире программы «О самом главном» отметил, что у людей с плохим самочувствием двоякое отношение к врачам. С одной стороны, они звонят в скорую, зная, какое лекарство им нужно принять, с другой, — боятся хирургического вмешательства и различных обследований.

Впрочем, есть симптомы, на которые нужно обратить особое внимание и даже не поддаваться размышлениям, нужно вызвать скорую или нет, пишет «Вечерняя Москва».

«Боль в груди и резкая слабость, которая сопровождается одышкой, потом давит грудь. Тем более если это мужчина, курящий, с высоким давлением. У вас 120 минут, чтобы положить его на операционный стол», — сказал врач.

Еще одним сигналом для звонка в скорую являются головокружение и двоение в глазах, тошнота, повышение температуры до 38 градусов. Это может быть и менингит, и рассеянный склероз, указал эксперт. Кроме того, сильная головная боль может стать признаком экстренной госпитализации.

«Тяжелая раскалывающая головная боль. Люди говорят, что это самая сильная боль в их жизни. Тогда надо срочно делать МРТ. Аневризму можно клипировать и предотвратить», — сказал Мясников.

По его словам, резкая и острая боль в животе, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, тоже признак серьезных проблем. Мясников считает, что это могут быть инфекция, панкреатит, тромбоз и аппендицит. Во всех этих случаях нужно незамедлительно обращаться к медикам.