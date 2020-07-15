Бессараб объяснила, кто с 15 июля может получить субсидии от 15 тысяч рублей

С 15 июля многие российские предприниматели смогут получить новые выплаты в качестве поддержки в период пандемии COVID-19. Размер субсидии составит от 15 тысяч рублей в зависимости от числа сотрудников, занятых на предприятии. Кто может претендовать на эту выплату и как ее получить — Федеральное агентство новостей обсудило с депутатом Госдумы Светланой Бессараб.

Субсидию на дезинфекцию и профилактику смогут получить компании сектора МСП (малого и среднего предпринимательства) и социально ориентированные НКО. В перечень получателей выплаты могут попасть и предприятия, деятельность которых связана с производством или реализацией подакцизных товаров.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что для небольших предприятий затраты на дезинфекцию являются весьма ощутимыми.

«Для многих эти траты достаточно значительны, и правительство будет оказывать поддержку и помощь. Я думаю, что это объективно, поскольку множество наших граждан призывали именно к этому: если предлагают в обязательном порядке находиться на рабочем месте в масках и перчатках, то, наверное, будет правильным такие дополнительные затраты компенсировать бизнесу. В основном это — социально ориентированные некоммерческие организации, входящие в соответствующие реестры, и предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей экономики», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Выплата является единоразовой и предоставляется в период с 15 июля по 15 августа 2020 года.

«Это единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей и плюс — 6,5 тысячи рублей на каждого работника», — сказала Светлана Бессараб.

Для индивидуальных предпринимателей без работников размер субсидии составит 15 тысяч рублей. Для тех организаций и предприятий сектора МСБ, где есть наемные сотрудники, выплата рассчитывается по следующей формуле: число сотрудников, занятых на предприятии в мае, умножается на 6,5 тысячи рублей; к полученному результату добавляется еще 15 тысяч рублей. Исходя из этого, на каждого сотрудника предприятие получает по 6,5 тысячи рублей.

В Федеральной налоговой службе добавили, что число сотрудников организации определяется на основании данных отчетности СЗВ-М, представленной работодателем в Пенсионный фонд России. Для получения субсидии необходимо подать заявление.