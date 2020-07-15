Баранец предрек Украине полную потерю суверенитета после вступления НАТО

Украина не может стать членом НАТО, поскольку имеет территориальные претензии по Крыму и Донбассу. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на возможность вступления Украины в Альянс после проведения в стране масштабных реформ. Как пояснил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, речь идет о комплексных реформах в секторе безопасности, обороны и разведки.

При этом Киев будет обязан вести системную борьбу против коррупции. Представитель добавил, что по условиям вступления в Альянс, украинским властям придется озадачиться проведением реформ в экономике, чтобы защитить инвесторов.

В интервью ФАН военный эксперт Виктор Баранец напомнил, что Украина очень давно «болеет» желанием вступить в НАТО, а в Альянсе так же «подтягивают» страну к себе. Так, недавно Киеву предоставили расширенные возможности партнера военного блока.

«Но если следовать уставу НАТО, то страна, у которой есть территориальные проблемы или претензии, не может членом военного блока. Поэтому в НАТО схитрили и решили, что пускай Украина крутится под ногами в качестве друга и кандидата в члены Альянса», — объяснил Баранец.

Оценивая озвученные Винниковым условия для вступления в Альянс, собеседник ФАН отметил, что на Украине действительно существуют проблемы в области обороны, с коррупцией и в экономике.

«Эти проблемы можно перечислять бесконечно. Например, для вступления в НАТО необходимо газифицировать все села страны, снизить тарифы ЖКХ, построить все дороги и мосты, а также изжить коррупцию. У каждой страны миллион таких проблем. Это все социально бытовые вопросы, — говорит военный эксперт. — Конечно, у НАТО есть определенные критерии, и они в уставе организации прописаны. Если Украина будет соответствовать им, то она может стать членом военного блока. Но, прежде всего, стране нужно решить территориальные претензии по поводу Крыма и Донбасса. Но эти вопросы никогда не будут сняты, потому что Крым теперь вечно будет российским. Историческая ошибка, которая была сделана в 1956 году, больше никогда не повторится. Таким образом, можно сделать вывод, что членство в НАТО Киеву не светит».

Как заметил Баранец, даже те условия, которые НАТО выдвинула Киеву в качестве партнера Альянса, «унизительны».

«Например, у НАТО есть право следить, как на Украине будут бороться с коррупцией. Возникает вопрос, а разве это основная задача военного блока? Нет же. Дальше Альянс требует возможности контролировать военный бюджет страны и его прозрачность. Но это уже полная потеря суверенитета. Как так получается, что НАТО имеет право залезать в украинский кошелек и смотреть, как распределяются гривны? Это унизительно для Киева. Расширенные возможности Украины в НАТО нацелены только лишь на разрушение суверенитета страны. Создалось впечатление, что бедную украинскую болонку хотят пристегнуть к колеснице НАТО. Это просто национальный позор Украины», — с сожалением указал военный эксперт.

Однако собеседник ФАН не отказал себе в возможности помечтать, что будет, если Киев когда-нибудь примут в НАТО. Он назвал несколько последствий для страны от такого решения.

«Во-первых, Украина будет обязана предоставить свою территорию для объектов Альянса. Но уже даже сейчас на территории страны строятся некоторые объекты военного блока. Речь идет о пункте оперативного управления на берегу Черного моря. Американцы просто наплевали на украинский суверенитет. Во-вторых, в украинской армии начнется перевооружение по стандартам НАТО. Получается, что у России появится агрессивно настроенный сосед, который будет мечтать о том, что НАТО поможет решить ему проблемы Крыма и Донбасса. Но если они попытаются это сделать, то это чревато российско-украинской войной», — спрогнозировал военный обозреватель.

Напомним, что Украина взяла курс на вхождение в НАТО в 2014 году, когда в Донбассе на фоне госпереворота вспыхнула гражданская война. Новые власти отказались от внеблокового статуса и прописали в конституции стремление Украины к евро- и североатлантической интеграции.

В проекте предусматривается, что вооруженные силы Украины должны достигнуть соответствия военным критериям членства в Альянсе. В рамках выполнения программы правительство Украины планирует внедрить определенные технические и административные стандарты НАТО.

В июне Североатлантический альянс официально предоставил Украине статус партнера расширенных возможностей. В Киеве ожидают, что НАТО будет помогать в реформировании армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.