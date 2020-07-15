Замужняя Бабкина уехала отдыхать в Крым с молодым мужчиной

Москва, 15 июля. Певица Надежда Бабкина уехала в Крым без мужа и коллеги Евгения Гора, а также попала в объектив смартфона с другим мужчиной. Снимок появился в социальной сети Instagram.

Изображение опубликовала сама певица. Поклонники отметили, что на ее свежих фото не кто иной, как концертный директор ее театра Антон Собянин. Молодой мужчина обнимает ее за плечи. Выяснилось, что у звезды и концертного директора сложились близкие отношения.

Также ранее Бабкина выложила фото на фоне пальм, моря и отеля. Внимательные фанаты, узнав знакомые места, рассказали, что артистка поехала в Крым и остановилась с пятизвездочном отеле в Ялте‎.

«Отличная погода в Крыму! Отдых начинается!» — подписала она фото.

Поклонников певицы удивило то, что муж Бабкиной Евгений Гор пока остался без отпуска. В своем профиле муж Бабкиной рассказал, что сейчас он намерен погрузиться в музыкальные проекты.

Ранее Бабкина рассказала о необычных видениях, которые она увидела в момент выхода из комы. Напомним, Бабкину госпитализировали в начале апреля. Артистка почувствовала себя плохо после празднования 70-летия. Из-за двусторонней пневмонии исполнительницу пришлось ввести в медикаментозную кому. В середине апреля ее перевели из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, который еще называют «звездным», и вскоре выписали.