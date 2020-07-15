Стало известно, когда может быть принято решение о переносе шествия «Бессмертного полка»

Москва, 15 июля. Решение о возможном переносе шествия «Бессмертного полка» на данный момент не принято. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Решение пока не принято. Заседание центрального штаба у нас пройдет только завтра. Юридически оформленное решение мы, видимо, доведем до общественности в понедельник», — рассказал он.

Напомним, первая акция «Бессмертный полк» в современном формате состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тысяч человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. Организаторами стали журналисты Томской медиагруппы. Тогда же участникам «Бессмертного полка» было предложено опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте. В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. С 2014 года она была проведена более чем в 500 городах России и стала общероссийской.

Обычно «Бессмертный полк» проходит 9 мая, однако в этом году акция была перенесена из-за пандемии COVID-19 на 26 июля. 10 июля ряд источников сообщил, что шествие, возможно, пройдет осенью.