В России запустили производство нового седана бизнес-класса Kia K5

Калининград, 15 июля. Серийное производство нового седана бизнес-класса Kia K5 стартовало на заводе «Автотор» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Kia.

В компании отметили, что новые переднеприводные седаны придут на смену модели Kia Optima. Производство новинки было запущено в связи с изменениями в стратегии корейского бренда.

Длина новинки от Kia составит 4905 миллиметров, ширина — 1860 миллиметров, а высота — 1445 миллиметров. Колесная база бизнес-седана была увеличена до 2850 миллиметров.

Передняя часть нового автомобиля выполнена с учетом дизайнерской концепции корейского бренда, получившей название «улыбка тигра». K5 получила широкую решетку радиатора, светодиодные фары Z-образной формы и фонари, которые соединены светодиодной полосой.

Российским покупателям будут доступны два вида двигателя для Kia K5. Объем первого составит 2 литра, мощность этого силового агрегата 150 лошадиных сил. Данный двигатель идет в комплекте с шестиступенчатым «автоматом». Также в продаже будут Kia K5 с 2,5-литровым мотором мощностью 194 лошадиных силы, оснащенным восьмиступенчатой автоматической коробкой.

В продажу новинка должна поступить осенью 2020 года. Цены и комплектации Kia K5 будут раскрыты ближе к этому сроку.

Ранее сообщалось, что российские дилеры столкнулись с дефицитом новых автомобилей. Отмечалось, что бренд Kia испытывает острую нехватку марок Sorento, а также Cerato, Seltos и Rio X-line.